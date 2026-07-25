Çorum'da çarpışan tır ve tankerin sürücüleri yaralandı
- Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi
Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan tır ile tankerin sürücüleri yaralandı.
T.S. idaresindeki 55 BM 560 plakalı fayans yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında, M.G'nin kullandığı 39 TR 838 plakalı melas (şeker pekmezi) yüklü tankerle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta ulaşımda aksama meydana geldi.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA