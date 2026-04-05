Çorum'da cami önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

ÇORUM'da İbrahim Ö., cami önünde düzenlenen saldırıda tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Abdibey Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, İbrahim Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Şüphelilerin 4 el ateş ettiği olayda kurşunlardan biri İbrahim Ö.'nün vücuduna isabet etti. Yaralanan İbrahim Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin kiralık araç kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı