Büyükbaş yüklü kamyonet devrildi; 3 yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde büyükbaş yüklü kamyonetin aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Avni Çelik Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Necati D. yönetimindeki 58 ABD 815 plakalı büyükbaş yüklü kamyonet, kontrolden çıktı. Refüje çıkan kamyonet, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada Necati D. ile araçta bulunan Ahmet G. ve Yasin D. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 3 besi danası, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

