Çorum'da bir köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyazı köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde köydeki bir ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede çevredeki 3 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine köye Kargı Belediyesi ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.