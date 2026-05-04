Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı.

Gülabibey Mahallesi Harmanlar 2. Sokak'ta H.A.'ya (71) ait müstakil eve, sokağa otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda evde hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
