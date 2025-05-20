Çorum'da Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da bir binada çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi.

Buharaevler Mahallesi Buhara Caddesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden bir market çalışanı ile bina sakini dairede bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı. Olay yerine ilk ulaşan polis ekibi de dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç'yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen C.Ç, A.K. ve K.K. ile 3 polis memuruna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. C.Ç, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.