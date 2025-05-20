Çorum'da Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buharaevler Mahallesi'nde bir binanın 4. katında çıkan yangında, 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir binada çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi.

Buharaevler Mahallesi Buhara Caddesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden bir market çalışanı ile bina sakini dairede bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı. Olay yerine ilk ulaşan polis ekibi de dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç'yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen C.Ç, A.K. ve K.K. ile 3 polis memuruna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. C.Ç, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı

Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.