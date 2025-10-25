Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Çorum'da husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada 59 yaşındaki Şahin D, 41 yaşındaki Adem G'yi bıçakla yaraladı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Şahin D. (59), aralarında husumet bulunan Adem G'yi (41) konuşmak için Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir kahvehaneye çağırdı.
Burada aralarında çıkan kavgada Şahin D, Adem G'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel