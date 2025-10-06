Çorum'da Beton Pompası Devrildi, Sürücü Yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde beton pompasının devrilmesi nedeniyle sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Satılmış B. idaresindeki 06 FGS 062 plakalı beton pompası, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında sulama kanalı çalışması yaptığı sırada devrildi.
İhbar üzerine bölgede jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
