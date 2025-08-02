Çorum'da Berberde Husumet Kavgası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Berberde Husumet Kavgası: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'da berberde karşılaşan husumetli iki kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Muhammet Ö., tabancayla Samet Y.'yi yaraladı. Olay sonrası şüpheli yakalandı.

Çorum'da bir kişi berberde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Kentte aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. ve Samet Y., Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'ndeki berberde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Ö., tabancayla ateş açtığı Samet Y'yi e ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, acil sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Muhammet Ö. ise devriye görevi yapan polislerce suç aleti silahla yakalandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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