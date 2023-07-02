Üye Girişi
Haberler
Çorum'da Balya Makinesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Çorum'da Balya Makinesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde balya makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tarladaki ürünler yanarken, balya makinesi zarar gördü.

-ÇORUM'un Osmancık ilçesinde balya makinesinde çıkıp, arpa tarlasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tarladaki ürünler yanarken, balya makinesi zarar gördü.

Kumbaba köyünde Ercan Karabaş'a ait arpa tarlasında, dün akşam balya makinesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Makineden çıkan alevler, tarlaya da sıçradı. İhbarla bölgeye Osmancık Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tarladaki ürünler yanarken, balya makinesi de zarar gördü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Güncel

Osmancık İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title