Çorum'da Balya Makinesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kumbaba köyünde Ercan Karabaş'a ait arpa tarlasında, dün akşam balya makinesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Makineden çıkan alevler, tarlaya da sıçradı. İhbarla bölgeye Osmancık Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tarladaki ürünler yanarken, balya makinesi de zarar gördü.