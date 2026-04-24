Haberler

Çorum'da baca temizliği için çıktığı çatıda bayılan kişiyi itfaiye kurtardı

Çorum'da baca temizliği için çıktığı çatıda bayılan kişiyi itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bacayı temizlemek için çıktığı 2 katlı evin çatısında bayılan kişi, itfaiye merdiveniyle indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bacayı temizlemek için çıktığı 2 katlı evin çatısında bayılan kişi, itfaiye merdiveniyle indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Kuzucak köyünde Gülhan Tokgöz'ün (40) evin bacasını temizlemek için çıktığı çatıdan inmemesi üzerine yakınları da çatıya çıktı.

Tokgöz'ün baygın halde bulunması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edildi.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni kullanarak ulaştığı Tokgöz'ü güvenli şekilde indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tokgöz, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

