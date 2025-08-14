Çorum'da Atık Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Çorum'da bir depoda atık yağ tankına düşen annenin ve 12 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazelerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Anne ile oğlunun cenazelerinin atık yağ tankından çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
