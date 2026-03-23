Çorum'da bir genç kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

Çorum'da asker uğurlama töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu R.Y. bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli için soruşturma başlatıldı.

Çorum'da bir genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı.

Askere gidecek R.Y. için Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de uğurlama töreni düzenlendi.

Burada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu R.Y, bacağından yaralandı.

Arkadaşları tarafından özel araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Y, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor

Transfer rotası değişti
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor

Transfer rotası değişti
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf

İsrail ordusu, İran füzelerinin önlenememe nedeni açıkladı