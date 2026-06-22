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Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
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Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Diğer 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 2. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki L.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kaplarken, diğer dairelerde bulunan vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
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