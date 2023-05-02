Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Tuncaylar Apartmanı'nın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye merdivenle ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

Sungurlu İtfaiye Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title