Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Tuncaylar Apartmanı'nın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye merdivenle ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel