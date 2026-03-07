Haberler

Sungurlu'da Ramazan Sokağı Etkinliği

Sungurlu'da Ramazan Sokağı Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik, "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik, "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte hurma standı, pide fırını, Osmanlı macunu ve ramazan şerbeti alanları oluşturuldu.

Bu sayesinde öğrenciler ramazan ayının geleneksel kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Programda öğrenciler "Ey Sevgili" ilahisini seslendirdi. Ayrıca stajyer öğrenciler tarafından Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Etkinliğe Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme