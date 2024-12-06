Üye Girişi
Haberler
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

 'Dem Parti'nin, Öcalan çağrısını ciddiye alması takdir edilesi bir yaklaşım'

"Dem Parti'nin, Öcalan çağrısını ciddiye alması takdir edilesi bir yaklaşım"
Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Çorum'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Çorum'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da alacak meselesi yüzünden tartışan iki kişi arasında çıkan kavgada Ayhan Doğan bıçakla öldürüldü. Şüpheli Ferdi Y. yakalanarak tutuklandı.

Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından bıçakla öldürüldü.

Damat Şükrü 3. Sokak'ta iş yeri bulunan Ayhan Doğan (57) ile Ferdi Y. (22) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ferdi Y, Doğan'ı bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra 112'yi arayarak Eskice köyünde bulunduğunu söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polise teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı
img

En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
img

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul TDK sözlükte geçiyor mu? Mersin TDK sözlükte geçiyor mu? Sivas TDK sözlükte geçiyor mu? Bursa TDK sözlükte geçiyor mu? TDK sözlüklerinde hangi şehrin adı herhangi bir atasözü veya deyimde geçmez? Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.