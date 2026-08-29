Alaca'da Akraba Kavgası: 1 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde küfür meselesi yüzünden akrabalar arasında çıkan tartışmada M.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. Olayın şüphelileri M.A. ve A.A. gözaltına alınırken, yaralı hastaneye sevk edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yıldızhan Mahallesi Misket Sokak'ta M.A. ve A.A. kardeşler ile akrabaları M.Ç. arasında "küfür etme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, tüfekle vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler M.A. ve A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.