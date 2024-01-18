Çorum'da Akaryakıt Tankeri Devrildi, Sürücü Yaralandı

ÇORUM'da, kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrildiği kazada sürücü yaralandı, karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Ankara karayolu Arifegazili köyü mevkisinde meydana geldi. Göksel Acar yönetimindeki akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen tanker nedeniyle Çorum- Ankara ve Çorum- Samsun karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ve belediye ekipleri de yol temizleme çalışması başlattı. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.