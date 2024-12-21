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Çorum'da Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi Sergisi

Çorum'da Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi Sergisi
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Çorum'da, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi' kapsamında öğrencilerin aileleriyle birlikte boyadıkları su kabakları, bir alışveriş merkezinde sergilendi. Serginin açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul-veli iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Çorum'da, "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında öğrencilerin aileleriyle boyadıkları su kabakları, bir alışveriş merkezindeki sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde ailelerinin etkinliğini artırmak amacıyla "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2 ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri iş birliğinde "su kabağı boyama etkinliği" yapıldı.

Öğrencilerin aileleriyle boyadıkları su kabakları, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul-veli iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin su kabağı boyama etkinliğinde görüldüğünü bildirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Çağlar, bu sürece ailelerin de katılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sergide öğrenciler çeşitli gösteriler de sundu.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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