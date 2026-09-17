Çorum'da Ahilik Haftası kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ÇESOB) organize edilen etkinlik kapsamında esnaf temsilcileri, Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Buradan yılın ahisi Yüksel Yılmaz ile Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen esnafa Çorum Belediyesi Mehter Takımı eşlik etti.

Vali Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, kadim ahilik geleneğinin Anadolu'da yüzyıllardır yaşatıldığını söyledi.

Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını belirten Çalgan, "Çalışma hayatına ahlakı, ticarete güveni, kazanca helalliği, topluma ise dayanışma ve kardeşliği taşıyan köklü bir medeniyet mirasıdır." dedi.

Çorum'un tarih boyu üretim, emek ve ticaretin önemli merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Çalgan, "Şehrimizin kültürel ve sosyal hayatında esnaf ve sanatkarların önemli yeri var. Bugün de Çorum'da esnaf ve sanatkarlarımız, ahilikten miras kalan değerleri değişen şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak sürdürmektedir." diye konuştu.

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür de konuşmalarında, Ahilik Haftası'nın esnaf için hayırlı olmasını temenni etti.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "ahilik" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, ahilik konulu tiyatro gösterisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören yılın ahisine şed kuşatılmasıyla sona erdi.

Törenin ardından vatandaşlara ahilik pilavı ve yanıç ikram edildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Kaynak: AA