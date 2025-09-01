Çorum'da Adli Yıl Açılışı Törenle Gerçekleştirildi

Çorum'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çorum Baro Başkanlığının çelengi Atatürk büstüne sunuldu.

Adli yıl açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Öte yandan, Başsavcı Bektaş, adli yıl açılışı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adli yılda adaletin tesis edilmesi için emek veren yargı mensuplarına başarı dileklerini iletti.

Adaletin toplumsal huzurun, barışın ve güvenin temel dayanağı olduğunun altını çizen Bektaş, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü ilkesi, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının güvencesidir. Bu nedenle yeni adli yılda da adaletin bağımsız, tarafsız, hızlı ve etkin şekilde gerçekleşmesi en büyük temennimizdir. Hak arama özgürlüğünün en kutsal haklardan biri olduğu bilinciyle, milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."