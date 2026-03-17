Çorum'da 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çorum'da, hakkında 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan Serpil Z, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlünün 63 suç kaydı bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 63 suç kaydı bulunan Serpil Z'nin (27) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, hükümlünün Ulukavak Mahallesi'nde kayınvalidesine ait ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda Serpil Z, yatak odasında kapının arkasında saklanırken yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan Serpil Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
