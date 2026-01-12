Haberler

Merve'nin bisiklet zincirine sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesinde 5 yaşındaki Merve D.'nin bisiklet zincirine sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde Merve D.'nin (5) bisiklet zincirine sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün Günhan Mahallesi Bitki Sokak'ta meydana geldi. Merve D. bisikletindeki arızaya bakarken zincirine sağ el parmağını sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Merve D., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
