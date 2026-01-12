Merve'nin bisiklet zincirine sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri kurtardı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde Merve D.'nin (5) bisiklet zincirine sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün Günhan Mahallesi Bitki Sokak'ta meydana geldi. Merve D. bisikletindeki arızaya bakarken zincirine sağ el parmağını sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Merve D., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.