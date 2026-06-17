Haberler

Çorum'da camlarını kırdıkları eve giren şüpheliler kameralara yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da kimliği belirsiz 2'si kadın 4 kişi, bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdi. 3 şüpheli evdeki eşyalara zarar verdi. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Çorum'da kimliği belirsiz 4 kişinin bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 6. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki Z.S'ye ait dairenin balkon camları ve pencereleri, 2'si kadın 4 kişi tarafından kırıldı.

Camların kırılmasının ardından balkona tırmanarak daireye giren şüphelilerden 3'ünün evdeki eşyalara da zarar verdiği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dairede yaptığı incelemenin ardından, panelvan tipi bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin daireye girdiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Bu adam inanılmaz? İlk yarı durdu ikinci yarı rakibin içinden geçti
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!