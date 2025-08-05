Çorum'da 300 Keklik Doğaya Bırakıldı

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Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 300 kekliğin doğaya bırakıldığı belirtildi. Kekliklerin, bölgede artan kene vakalarına karşı doğal bir mücadele unsuru olduğu ifade edildi.

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen biyolojik mücadele kapsamında doğaya 300 keklik bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, keklikler, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Valisi Ali Çalgan, bölgede kenelerden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görüldüğünü bildirdi.

Keneye karşı biyolojik mücadele yürütüldüğünü belirten Çalgan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ekolojik dengenin bozulması dolayısıyla şimdiye kadar tespit ettiğimiz, bundan sonra ortaya çıkması muhtemel birçok komplikasyon söz konusu. Bu bölgelerde, özellikle ilimizde, Tokat'ta, Amasya'da, Sivas'ta görülmeye başlanan kene vakalarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Kekliklerin doğal olarak kenelerle mücadele ettiğini biliyoruz. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz birkaç yıldan beridir keklik salımı yapmakta."

Kentte 300 kekliğin doğayla buluşturulduğunu aktaran Çalgan, doğal dengenin korunması konusunda herkesin sorumlu davranması gerektiğini, aksi durumun birçok sorunu beraberinde getireceğini vurguladı.

Etkinliğe Çorum Belediyesi Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Hayri Kömür de katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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