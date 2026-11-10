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Çorum'da 29 yıl 4 ay 10 günlük hapis cezası olan kişi yakalandı

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Çorum'da farklı suçlardan 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu; kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çorum'da hakkında farklı suçlardan 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, hakkında kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve telefon dolandırıcılığı suçlarından 29 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan B.U., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

B.U, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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