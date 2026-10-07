Çorum'da 28 Eylül-5 Ekim arası operasyonda aranan 18 şüpheli yakalandı

Çorum'da 28 Eylül-5 Ekim arası operasyonda aranan 18 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim'de yapılan çalışmada, haklarında mahkemelerce yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı. Kentte yoğun alanlarda yapılan uygulamada ayrıca kayıp ihbarı yapılan 4 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 4 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA