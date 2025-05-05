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Çorum'da 2 Yaşındaki Çocuk Şekerleme Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Çorum'da 2 Yaşındaki Çocuk Şekerleme Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde evde şekerleme yiyen 2 yaşındaki S.İ., soluk borusuna şekerleme kaçması sonucu hayatını kaybetti. İlk müdahale sonrası hastaneye sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da soluk borusuna şekerleme kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde, evde şekerleme yerken S.İ'nin (2) rahatsızlandığını fark eden ailesi, çocuğu Hasan Paşa Semt Polikliniği'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soluk borusuna şekerleme kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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