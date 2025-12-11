Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çorum'da 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, mala zarar verme, askeri ceza kanununa muhalefet, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından toplam 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı yerde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.