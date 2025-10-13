Çorum'da 150 öğrenci kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi

Çorum'da 150 öğrenci, İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kitap okudu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, öğrencilerde okuma alışkanlığını artırmak ve kitap sevgisini pekiştirmek amacıyla "meydanda sessiz kitap okuma" etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okuma alışkanlığının bireysel gelişimin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bu tür etkinliklerle kitaplara olan ilgisini artırmak bizleri gururlandırıyor. Okumanın gücüyle geleceğimizi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, "Bir kitap, bir dünya değiştirir" sloganıyla okuma seferberliğine destek çağrısında bulundu.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.