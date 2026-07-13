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Çorum'da 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı

Çorum'da 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı
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Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Kadeş Barış Meydanı'nda anma çadırı kuruldu. Çadırda darbe girişimi fotoğrafları ve belgeseller yer alıyor, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Anma Çadırı" kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı", törenle ziyarete açıldı.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi ile belgesellerin yayımlandığı çadırın açılış töreninde Kur'an okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve davetliler, açılış kurdelesini kestikten sonra çadırı gezdi.

Çalgan, burada yaptığı konuşmada, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

Darbe girişiminin yıl dönümünde yaşananları tarihe bırakmamak, ibret almak ve bu tür oluşumlara yönelebilecek kişilerin olabileceğini unutmamak için "ibret vesikası" olarak sergi açtıklarını anlatan Çalgan, vatandaşları sergiye davet etti.

Aşgın ise 15 Temmuz'un yıl dönümünde mutluluk ve hüznün bir arada yaşandığına işaret ederek, "Bir yazar, 'Tipi bize benzeyip çipi bize benzemeyen' diye tabir kullanmıştı. Bu milletin bekasına, geleceğine, yarınlarına ihanet şebekesinin darbe girişimiyle uyandığımız günün adı 15 Temmuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir tarafımız hüzün ama diğer tarafımız, 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek milletimizin tarihinin her aşamasında gösterdiği gibi dünyaya yeni bir kahramanlık destanını yazdığı gün de bugün. Bu da bizim gurur günümüz." ifadesini kullandı.

Çadır, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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