Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, yazarların söyleşileri ve sanatçıların dinletileri ile zenginleşti. Etkinlikler, 19 Ekim'e kadar sürecek.

Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Çorum Belediyesince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında, yazarlar Mustafa Arıkoğlu "Oyun Yazarlığı ve Tiyatro", Erem Şentürk "Gazze Sonrası Yeni Dünya ve Büyük Aile", Kahraman Tazeoğlu ise "Narsistlerle Yaşamak" konularında okurlarıyla sohbet etti.

Yazarlar, söyleşilerin ardından imza günü etkinliklerinde okurlarıyla buluştu.

Program kapsamında ayrıca, sanatçı Talha Bora Öge, türkü ve şiir dinletisi sundu.

Etkinlikler, 19 Ekim'e kadar yazar buluşmaları, imza günleri ve kültürel programlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
