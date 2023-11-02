Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede (2)
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satımında çıkan anlaşmazlık nedeniyle meydana gelen kavgada Celalettin Akgül'ü (47) tabancayla vurarak öldüren, Murat Şahin'i (52) de ağır yaralayan uzman çavuş Hasan Ars (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
satımında çıkan anlaşmazlık nedeniyle meydana gelen kavgada Celalettin Akgül'ü (47) tabancayla vurarak öldüren, Murat Şahin'i (52) de ağır yaralayan uzman çavuş Hasan Ars (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel