Çorum Boğazkale'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, yıl sonu sergisi açtı.

Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'nda düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından üretilen çeşitli el emeği ürünler sergilendi.

Kaymakam Emine Karataş Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide yapılan ürünlerin her birinin kıymetli olduğunu söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Adem Özel, çeşitli kurum müdürleri ile kursiyerler katıldı.