Haberler

Oğuzlar'a 1000 ton asfalt desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Belediyesi tarafından Oğuzlar'a sağlanan bin ton asfalt desteğiyle Şehit Pilot Bülent Sarıkaya ve Mehmet Yıldırım caddeleri sıcak asfaltla buluşturuldu.

Çorum Belediyesi tarafından Oğuzlar'a sağlanan bin ton asfalt desteğiyle Şehit Pilot Bülent Sarıkaya ve Mehmet Yıldırım caddeleri sıcak asfaltla buluşturuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Cebeci, ilçeye verilen bin ton asfalt desteğinin ulaşım kalitesini artıracağını belirterek, desteklerinden dolayı Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi ile Oğuzlar Belediyesi arasındaki iş birliğinin ilçeye önemli katkılar sunduğunu dile getiren Cebeci, "Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu önemli destekten dolayı Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı

Messi için ağzına geleni saydı!
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler

Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz