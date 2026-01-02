Haberler

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Çorum Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, yaban hayatını korumanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Çorum Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı soğuk günlerde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için kuru mama, kuşlar için ise yem bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, yaban hayatını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığına dikkati çeken Aşgın, yemleme faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.

Aşgın, " Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehirden uzak kırsal bölgelere yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yemleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
