Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti

Çorum Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hizmet kapsamında 222 aileye yaklaşık 900 temizlik hizmeti sunuldu.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen çalışmalarda, yaşlı vatandaşların evlerinde cam silme, yer süpürme, toz alma, banyo ve tuvalet temizliği işlemlerini yapan ekipler, evleri baştan sona temiz hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik çalışmalarını önemsediklerini vurgulayarak, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Allah rızasını kazanmak ve halkımızın gönlüne dokunmak." ifadelerini kullandı.