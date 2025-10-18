Çorum Bayat'ta Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde tomruk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ertuğrul U. idaresindeki 19 RA 051plakalı tomruk yüklü kamyon, Bayat-Kunduzlu kara yolu Kapılıkaya mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekibince devrilen kamyondan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel