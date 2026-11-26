Çorum Bayat'ta elektrik kontağından çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Akseki köyünde 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Bayat Belediyesi ve Bayat Orman İşletme Şefliği itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Bayat ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Akseki köyünde Kemal Güllü'ye ait 2 katlı ahşap evde, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Bayat Belediyesi ve Bayat Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA