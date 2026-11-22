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Çorum'un Alaca ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 3 milyon 865 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim eden R.A. (64), dolandırıldığını anlayınca Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Şanlıurfa ve Karaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA