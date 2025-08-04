Çorum Alaca'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Çorum Alaca'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. Sürücü Ramazan Keleş, aracı yol kenarına park ederek yardım çağrısında bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.

Ramazan Keleş idaresindeki 06 HUU 68 plakalı otomobil, seyir halindeyken Yıldız Sokak'ta yanmaya başladı.

Sürücü aracı yol kenarına park ederek 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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