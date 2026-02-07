Haberler

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada Fatih D. adlı kişi, Cenk Y.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Günhan Mahallesi'nde Fatih D. ile Cenk Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Fatih D., Cenk Y.'yi bıçakla elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Cenk Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
