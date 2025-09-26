Haberler

Çorlu Kaymakamı, Erkek Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Çorlu Kaymakamı, Erkek Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti
Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle yemek yedi ve taleplerini dinledi. Ayrıca, Çorlu Belediyesi'nin çevresel liderliğiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Silahtar Ağa Mahallesi'ndeki yurda gelen Erten, burada öğrenciler ile birlikte yemek yedi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erten, daha sonra talebi olan öğrencileri dinledi.

Yurt idareci ve çalışanlarıyla da bir araya gelen Erten, bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.

Erten'e ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da eşlik etti.

Trakya'nın çevresel lideri Çorlu Belediyesi oldu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporlamasını başarıyla tamamlayan Trakya'daki ilk belediye olduklarını bildirdi.

Sarıkurt yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Çorlu bırakma sözünün arkasında olduklarını belirtti.

CDP raporlamasının, bu yolda attıkları en güçlü adımlardan olduğunu aktaran Sarıkurt, "Bu sayede şehrimizin çevresel performansını uluslararası standartlarda değerlendireceğiz. Fon ve hibe kaynaklarına erişimimizi kolaylaştıracağız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla uzun vadede mali tasarruf sağlayacağız. Tüm bunlar bir araya gelince de kentimizi daha yeşil bir geleceğe hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıkurt, CDP raporlamasının dünya genelinde binlerce kent ve kuruluşun çevresel şeffaflığını ölçen en prestijli sistemlerden biri olduğunu, Çorlu'nun bu sisteme dahil olmasının, ilçenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırarak benzer projelerde işbirliği fırsatları yaratacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
