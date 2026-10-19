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Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan Yeşilay Tekirdağ Başkanlığını devraldı

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Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığını yürüten Zafer Soykırlı, Genel Merkez Üst Kuruluna seçilmesinin ardından görevini Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'a devretti. Soykırlı, yeni görevinde Yeşilay'ın çalışmalarına katkı sunmayı sürdürecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığı görevini yürüten Zafer Soykırlı, Genel Merkez Üst Kuruluna seçilmesinin ardından görevini Hüseyin Erdoğan'a devretti.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan şube başkanlığı görevini üstlendi.

Yaklaşık 11 yıldır Yeşilay teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Soykırlı, 2020'de başladığı şube başkanlığı görevini 6 yılı aşkın süredir yürütüyordu.

Soykırlı'nın görev süresinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu dönemde Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde kurulması planlanan Yeşilay Kampüsü projesi için de çalışmalar yürütüldü.

Kampüste Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kapalı spor salonu, kafe ve etkinlik alanlarının bulunması planlanıyor.

Genel Merkez Üst Kuruluna seçilen Soykırlı, yeni görevinde Yeşilay'ın çalışmalarına katkı sunmayı sürdürecek.

Soykırlı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, gönüllülere ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, yeni başkan Hüseyin Erdoğan'a başarı diledi.

Kaynak: AA
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