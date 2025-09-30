Çorlu'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, çevre yolunda hasarlı kazalar meydana geldi. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
