Çorlu'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorlu'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, çevre yolunda hasarlı kazalar meydana geldi. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, çevre yolunda hasarlı kazalar meydana geldi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
