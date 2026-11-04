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Çorlu'da yenilenen okul bahçesi ve sanat atölyesi açıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şehit Hamza Çavuş İlkokulunun yenilenen oyun alanları ile oluşturulan sanat atölyesi törenle açıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şehit Hamza Çavuş İlkokulunun yenilenen oyun alanları ile oluşturulan sanat atölyesi törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında düzenlenen açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdullah Nair ve Önder Atik, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle muhtarları katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yeniyol, Erten ve beraberindeki heyet, okul bahçesinde yenilenen oyun alanları ile sanat atölyesini gezdi.

Renkli tasarımları ve geleneksel - modern oyun figürleriyle düzenlenen alanları inceleyen Yeniyol, öğrencilerle sohbet ederek oyun alanlarındaki etkinliklere eşlik etti.

Programda, Berlin'de düzenlenen Einstein Math and Science Olympiad Büyük Finali'nde başarı elde eden okulun 4. sınıf öğrencisi Kıvanç Karakulak da ödüllendirildi.

Matematik ve fen alanlarında kendi yaş kategorisinde dünya birinciliği elde ederek iki altın madalya kazanan Karakulak'a hediyesi Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından verildi.

Kaynak: AA
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