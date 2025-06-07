Çorlu'da Yavru Kedi Kurtarıldı ve Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ( Çorlu AKE) bir bankanın havalandırma boşluğunda sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Gelen ihbar üzerine ekipler kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışması başlattı.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi sıkıştığı yerden başarıyla çıkardı.

Kurtarılan kedi belediyeye ait barınağa götürüldü.

-Öğretmenler Hatıra Ormanına fidan dikildi

Çorlu Belediyesi, Öğretmenler Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlikle hem doğaya katkı sağlanması hem de gelecek nesillere çevre bilinci aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Daha yaşanabilir bir Çorlu inşa etmek adına bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Başkan Sarıkurt, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirtti.

-Ergene'de bayramlaşma programı düzenlendi

Ergene ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçe protokolü kaymakamlıkta bayramlaştı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, daha sonra Pınarbaşı ve Paşaköy mahallelerinde düzenlenen geleneksel şeker toplama etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Topak, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Topak, bayramların paylaşarak ve sevgiyle anlamlı hale geldiğini ifade etti.