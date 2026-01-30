Çorlu'da yağmur ve sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece boyunca süren yağmur ve sis sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmur ve sis, etkisini kaybetti.
Kentte, gece boyunca aralıksız süren yağmur, Çorlu ilçesinin bazı bölgelerinde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Özellikle alçak kesimlerde cadde ve sokaklarda su kanallarının dolduğu görüldü. Sabah saatlerinde sağanak etkisini kaybederken, yağmurun gün içerisinde ara ara etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Yağışın ardından oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi de bazı bölgelerde yaklaşık 30 metreye kadar düştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel