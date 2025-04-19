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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Çorlu İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı 200 personel, aranan kişiler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonrası, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 2'sinin farklı suçlardan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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